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«Наполи» отложил переход Льоренте до 20 января

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«Наполи» отложил трансфер форварда Фернандо Льоренте минимум до января, сообщает TMW. По данным источника, руководство неаполитанцев решило придержать переход футболиста до 20 января, чтобы он принял участие в матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

Сообщалось, что туринский клуб заинтересован в покупке 35-летнего испанца. Отметим, Льоренте играл в «Ювентусе» с 2013-го по 2015 год. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2021 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Льоренте на поле не выходил.

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