«Наполи» отложил переход Льоренте до 20 января
«Наполи» отложил трансфер форварда Фернандо Льоренте минимум до января, сообщает TMW. По данным источника, руководство неаполитанцев решило придержать переход футболиста до 20 января, чтобы он принял участие в матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».
Сообщалось, что туринский клуб заинтересован в покупке 35-летнего испанца. Отметим, Льоренте играл в «Ювентусе» с 2013-го по 2015 год. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2021 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Льоренте на поле не выходил.
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