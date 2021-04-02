«Наполи» откажется от выкупа Бакайоко
15:32
«Наполи» не намерен выкупать полузащитника Темуе Бакайоко у «Челси», сообщает Football Italia.
По информации источника, неаполитанцы не готовы вести переговоры по выкупу прав на 26-летнего француза.
Бакайоко перешел в «Наполи» на правах аренды из «Челси» в октябре 2020 года. Футболист провел 35 матчей за итальянскую команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168604/bakayoko-set-chelsea-return
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...