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«Наполи» откажется от выкупа Бакайоко

15:32
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«Наполи» не намерен выкупать полузащитника Темуе Бакайоко у «Челси», сообщает Football Italia.

По информации источника, неаполитанцы не готовы вести переговоры по выкупу прав на 26-летнего француза.

Бакайоко перешел в «Наполи» на правах аренды из «Челси» в октябре 2020 года. Футболист провел 35 матчей за итальянскую команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168604/bakayoko-set-chelsea-return

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