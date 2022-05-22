«Наполи» отказался продавать Осимхена в «Арсенал» за 90 миллионов евро

«Наполи» отказался продавать нападающего Виктора Осимхена в «Арсенал», сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы отклонили предложение английского клуба в размере 90 миллионов евро. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что 23-летний нигериец стоит 110 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 60 миллионов евро.