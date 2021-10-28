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«Наполи» отказался от участия в Кубке Марадоны. Клуб просил 5 млн евро за участие

«Наполи» отказался от участия в Кубке Марадоны
17:01
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«Наполи» отказался от участия в Кубке Марадоны, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб попросил 5 млн евро за участие в турнире, но организаторы ответили отказом. При этом другие участники турнира — «Барселона» и «Бока Хуниорс» — получат по 1 млн евро. Сообщается, что «Наполи» отказался из-за сложного графика, а также из-за отсутствия договоренности по финансовому вопросу.инам.

Кубок Марадоны будет разыгран 14 декабря в Саудовской Аравии, спустя ровно год после смерти лененды футбола.

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Сергей Разин все материалы автора

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