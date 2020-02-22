«Наполи» одержал волевую победу над «Брешией»
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«Брешиа» дома проиграла «Наполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:2). Неаполитанцы одержали вторую победу кряду.
Чемпионат Италии
Серия А
25-й тур
«Брешиа» — «Наполи» — 1:2 (1:0)
Голы: Чансельор, 26 (1:0). Инсинье, 49 — с пенальти (1:1). Руис, 54 (1:2).
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена (Ндой, 85), Бьяднасон (Скрабб, 65), Змрхал, Бизоли, Тонали, Балотелли.
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Эльмас (Зелиньски, 76), Демме (Аллан, 86), Руис, Мертенс (Милик, 67), Инсинье, Политано.
Предупреждения: Матею, 49. Мертенс, 67. Эльмас, 74. Мартелла, 74. Дессена, 77. Милик, 90.
Судья: Орсато.
21 февраля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».
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