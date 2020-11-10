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«Наполи» обжалует решение в отказе в апелляции на техническое поражение от «Ювентуса»

23:48

«Наполи» недоволен решением Федерации футбола Италии отклонить апелляцию на техническое поражение в матче с «Ювентусом» и снятие одного очка с команды.

«Наполи» получил решение и готовит апелляцию в апелляционную комиссию Национального олимпийского комитета Италии, сообщает сайт клуба.

Ранее дисциплинарная комиссия серии А постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры в Турине, и присудила команде техническое поражение со счетом 0:3. Клубу из Неаполя заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

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