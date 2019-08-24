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«Наполи» обыграл «Фиорентину», пропустив три мяча

24 августа 2019, 23:50
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«Фиорентина» проиграла «Наполи» (3:4) в матче 1-го тура чемпионата Италии. В составе гостей дважды отличился Лоренцо Инсинье, по разу — Дрис Мертенс и Хосе Кальехон.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Фиорентина» — «Наполи» — 3:4 (1:2)

Голы: Пульгар, 9 — с пенальти (1:0). Мертенс, 38 (1:1). Инсинье, 42 — с пенальти (1:2). Миленкович, 51 (2:2). Кальехон, 56 (2:3). Боатенг, 65 (3:3). Инсинье, 67 (3:4).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Лирола, Миленкович, Бадель (Бенасси, 73), Кастровилли, Пульгар, Кьеза, Влахович (Боатенг, 61), Соттиль (Рибери, 77).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй (Гулям, 71), Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан (Эльмас, 71), Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Хюсай, 84), Инсинье.

Предупреждения: Кальехон, 19. Аллан, 19. Мариу Руй, 24. Зелиньски, 90+1. Боатенг, 90+3. Пеццела, 90+5.

Судья: Масса (Италия).

24 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Фиорентина — Наполи

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