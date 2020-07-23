«Наполи» объявит о трансфере форварда «Лилля» Осимена в пятницу

О переходе нападающего «Лилля» Виктора Осимена в «Наполи» объявят в пятницу, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

По информации источника, соглашение с «Лиллем» по переходу 21-летнего нигерийца уже достигнуто, единственное, что мешало окончательному заключения соглашения — проблемы с передачей имиджевых прав и вопрос с комиссионными: поскольку Осимен сменил агента в ходе сделки, «Наполи» пришлось заново договариваться о размере комиссии. Сообщается, что форвард обойдется неаполитанцам в 81 миллион евро.

В сезоне-2019/20 Осимен провел за «Лилль» 38 матчей, на его счету 18 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.