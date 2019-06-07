"Наполи" объявил о переходе Ди Лоренцо

Защитник "Эмполи" Джованни Ди Лоренцо продолжит карьеру в "Наполи", сообщает официальный сайт неаполитанцев.

Детали трансфера не сообщаются. По информации Transfermarkt, "Наполи" заплатил за защитника 9,5 миллионов евро.

– Я очень рад присоединиться к такому престижному клубу, как "Наполи". Не могу дождаться начала подготовки к сезону, чтобы встретиться с новыми товарищами по команде, – заявил Ди Лоренцо.

В сезоне 2018/19 Джованни Ди Лоренцо провел за "Эмполи" 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.