«Наполи» обсудит контракт Инсинье после Евро-2020
12:04
«Наполи» не хочет расставаться с форвардом Лоренцо Инсинье, который на данный момент выступает за сборную Италии на Евро-2020.
По данным Corriere dello Sport, по окончании Евро клуб проведет переговоры с футболистом о продлении контракта. Нынешнее соглашение Инсинье истекает летом 2022 года.
Ранее испанские СМИ писали, что в игроке заинтересована «Барселона». В прошлом сезоне Инсинье провел 35 матчей в серии А, отметившись 19 голами и семью результативными передачами.
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