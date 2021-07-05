«Наполи» обсудит контракт Инсинье после Евро-2020

«Наполи» не хочет расставаться с форвардом Лоренцо Инсинье, который на данный момент выступает за сборную Италии на Евро-2020.

По данным Corriere dello Sport, по окончании Евро клуб проведет переговоры с футболистом о продлении контракта. Нынешнее соглашение Инсинье истекает летом 2022 года.

Ранее испанские СМИ писали, что в игроке заинтересована «Барселона». В прошлом сезоне Инсинье провел 35 матчей в серии А, отметившись 19 голами и семью результативными передачами.