«Наполи» не собирается продавать Кварацхелию

Руководство «Наполи» не собирается расставаться с вингером команды Хвичей Кварацхелией, сообщает Il Mattino.

По информации издания, Трансфер игрока не рассматривается даже за крупную сумму.

Ранее сообщалось, что игроком интерсуются «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. Его соглашение с командой рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне грузин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.