«Наполи» не смог победить «Дженоа»

«Наполи» в 12-м туре чемпионата Италии не смог обыграть «Дженоа» — 0:0. Неаполитанцы не могут победить в трех встречах кряду. С 19 очками они занимают 7-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (9) — на 17-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Наполи» — «Дженоа» — 0:0

«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Хюсай (Луперто, 84), Ди Лоренцо, Зелиньски, Руис, Кальехон (Льоренте, 60), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 66), Лосано.

«Дженоа»: Раду, Сапата, Паяч, Анкерсен, Ромеро, Шене, Лерагер, Кассата (Радованович, 88), Агудело (Гильоне, 90+5), Пандев (Клеонисе, 80), Пинамонти.

Предупреждения: Шене, 15. Кассата, 79. Льоренте, 81. Клеонисе, 83. Лерагер, 85.

Судья: Кальварезе (Италия).

9 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты