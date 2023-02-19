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Сегодня, 18:33

«Наполи» не продаст Кварацхелию дешевле 100 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» установил ценник за нападающего команды Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает AS, итальянский клуб расстанется с 22-летним игроком, если получит предложения выше 100 миллионов евро.

Грузинский футболист стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
4
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
9
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
10
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
11
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
12
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
13
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
14
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
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 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
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19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
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Рома – Верона
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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