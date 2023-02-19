«Наполи» не продаст Кварацхелию дешевле 100 миллионов евро

«Наполи» установил ценник за нападающего команды Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает AS, итальянский клуб расстанется с 22-летним игроком, если получит предложения выше 100 миллионов евро.

Грузинский футболист стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.