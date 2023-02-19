«Наполи» не продаст Кварацхелию дешевле 100 миллионов евро
«Наполи» установил ценник за нападающего команды Хвичу Кварацхелию.
Как сообщает AS, итальянский клуб расстанется с 22-летним игроком, если получит предложения выше 100 миллионов евро.
Грузинский футболист стал игроком «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне форвард сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
4
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
8
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
9
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
10
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
11
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
12
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
13
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
14
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|0 : 1
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|3 : 1
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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