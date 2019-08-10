"Наполи" не может договориться с Лосано об условиях контракта

"Наполи" согласовал условия трансфера полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано. Однако итальянский клуб не может договориться с 24-летним мексиканцем об условиях личного контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Наполи" заплатит ПСВ за игрока 42 миллиона евро. Однако у Лосано есть личные спонсорские контракты с несколькими компаниями, которые приносят ему в районе 4-5 миллионов евро в год. И он не готов отдавать прибыль от своих имиджевых прав клубу. Агент игрока Мино Райола настаивает, что клуб должен либо отказаться от претензий на имиджевые права футболиста либо значительно улучшить условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Лосано провел в чемпионате Голландии 30 матчей, в которых забил 17 голов и 12 раз помогал отличиться партнерам.