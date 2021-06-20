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«Наполи» не может договориться с Инсинье по новому контракту

22:06
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
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«Наполи» хочет продлить контракт с нападающим Лоренцо Инсинье. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт 30-летнего форварда истекает следующим летом. Сам футболист тоже хочет остаться в «Наполи», но не готов идти на снижение зарплаты.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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