«Наполи» не может договориться с Инсинье по новому контракту
22:06
«Наполи» хочет продлить контракт с нападающим Лоренцо Инсинье. Однако стороны пока не могут прийти к соглашению, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нынешний контракт 30-летнего форварда истекает следующим летом. Сам футболист тоже хочет остаться в «Наполи», но не готов идти на снижение зарплаты.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.
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