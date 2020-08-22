«Наполи» начал переговоры с «Арсеналом» по Сократису

«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Итальянский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить греческого центрбека. Футболист хотел бы получить контракт на три года.

Действующее соглашение Сократиса с лондонским клубом рассчитано до июня 2021 года.

В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 29 матчей за «канониров», отличившись тремя голами.