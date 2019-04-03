"Наполи" на выезде проиграл "Эмполи"

"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо. У гостей забил Петр Зелиньски.

"Эмполи" набрал 28 очков и занимает 17-е место. "Наполи" на втором месте - 63 очка. От лидирующего "Ювентуса" команда отстает на восемь очков.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Эмполи" - "Наполи" - 2:1 (1:1)

Голы: Фариас, 28 (1:0). Зелиньски, 44 (1:1). Ди Лоренцо, 52 (2:1).

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Паяч (Антонелли, 90+2), Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Бриги, 41), Траоре, Фариас, Капуто.

"Наполи": Мерет, Малькюи (Верди, 76), Мариу Руй, Кулибали, Луперто, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Юнес (Руис, 58), Милик, Унас (Мертенс, 57).

Предупреждения: Кулибали, 33. Милик, 47. Траоре, 50. Паяч, 60.

Судья: Довери (Италия).

3 апреля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

Все о чемпионате Италии - здесь.