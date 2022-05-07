«Наполи» может заменить Осимхена форвардом «Торино» Белотти

«Наполи» может подписать нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы рассматривают 28-летнего итальянца как потенциальную замену Виктору Осимхену, который может покинуть клуб.

В сезоне-2021/22 Белотти забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Торино». В середине апреля президент клуба Урбано Кайро сообщил, что форвард уйдет из команды этим летом на правах свободного агента.