«Наполи» может бесплатно подписать защитника «Лилля» Мандаву следующим летом
«Наполи» интересуется защитником «Лилля» Рейнилдо Мандавой, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний футболист из Мозамбика не может договориться о продлении контракта с французским клубом, действующим до конца июня 2022 года. Сообщается, что неаполитанцы предлагают игроку соглашение на 4 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.
#ReinildoMandava's contract with #Lille currently expires in June 2022 and there is no agreement for the renewal. The left fullback is tempted to leave and sign for another club. #Napoli are in talks with him and have offered 4-years contract (€ 1,5M/year). #transfers #LOSC— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 27, 2021
В сезоне-2021/22 Мандава провел 17 матчей за «Лилль» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю