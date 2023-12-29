«Наполи» не сумел обыграть «Монцу» в серии А
«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Монцей» в матче 18-го тура итальянской серии А — 0:0.
На 68-й минуте полузащитник гостей Маттео Пессина упустил шанс вывести свою команду вперед, не реализовав пенальти.
На 83-й минуте красную карточку получил главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри.
«Наполи» (28 очков) занимает седьмое место в серии А. «Монца» (22) идет 11-й в турнирной таблице.
В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Торино». Встреча пройдет 7 января. «Монца» на день ранее в гостях встретится с «Фрозиноне».
Источник: Таблица серии А
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|17
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|4
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|26-11
|40
|
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|17
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|3
|4
|31-20
|33
|
4
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|10
|3
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|27-18
|33
|
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|
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|
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|6
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|6
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|22
|
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|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
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|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
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|
18
|Кальяри
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|3
|4
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|13
|
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|3
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|10-30
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|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|- : -
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|- : -
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
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|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
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Сассуоло
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Ромелу Лукаку
Рома
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|П
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|1
|2
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|1
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