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«Наполи» по пенальти победил «Модену» в Кубке Италии, Кварацхелия реализовал победный удар

Руслан Минаев
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«Наполи» дома победил «Модену» в матче 1/32 финала Кубка Италии.

В основное время команды не забили голов. По пенальти сильнее были неаполитанцы — 4:3. Победный одиннадцатиметровый реализовал Хвича Кварацхелия.

«Наполи» вышел в 1/16 финала Кубка Италии и сыграет с победителем матча «Парма» — «Палермо».

Италия. Кубок. 1/32 финала
10 авг, 22:15. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:3
Модена
Италия. Кубок. 1/32 финала
10 авг, 19:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:1
Бари
Италия. Кубок. 1/32 финала
10 авг, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Чезена
Италия. Кубок. 1/32 финала
10 авг, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
4:1
Катандзаро

Хвича Кварацхелия
ФК Бари
ФК Верона
ФК Кремонезе
ФК Модена
ФК Наполи
ФК Чезена
ФК Эмполи
0
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