«Наполи» по пенальти победил «Модену» в Кубке Италии, Кварацхелия реализовал победный удар
«Наполи» дома победил «Модену» в матче 1/32 финала Кубка Италии.
В основное время команды не забили голов. По пенальти сильнее были неаполитанцы — 4:3. Победный одиннадцатиметровый реализовал Хвича Кварацхелия.
«Наполи» вышел в 1/16 финала Кубка Италии и сыграет с победителем матча «Парма» — «Палермо».
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1
|Интер
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2
|Милан
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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