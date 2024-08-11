«Наполи» по пенальти победил «Модену» в Кубке Италии, Кварацхелия реализовал победный удар

«Наполи» дома победил «Модену» в матче 1/32 финала Кубка Италии.

В основное время команды не забили голов. По пенальти сильнее были неаполитанцы — 4:3. Победный одиннадцатиметровый реализовал Хвича Кварацхелия.

«Наполи» вышел в 1/16 финала Кубка Италии и сыграет с победителем матча «Парма» — «Палермо».