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«Наполи» — «Милан»: видеотрансляция матча в 22.45

12 июля 2020, 20:45
«Наполи» на своем поле примет «Милан» в матче 32-го тура серии А. Фото instagram.com/officialsscnapoli
«Наполи» на своем поле примет «Милан» в матче 32-го тура серии А. Фото instagram.com/officialsscnapoli
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» на своем поле примет «Милан». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Команды идут рядом в турнирной таблице: хозяева с 51 баллом расположились на 6-й строчке, а «Милан» — на седьмой, набрав 49 очков.

Следить за матчем «Наполи» — «Милан» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Наполи» — «Милан»

Наполи — Милан

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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