«Наполи» — «Милан»: видеотрансляция матча в 22.45
12 июля 2020, 20:45
В воскресенье, 12 июля, состоится матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» на своем поле примет «Милан». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
Команды идут рядом в турнирной таблице: хозяева с 51 баллом расположились на 6-й строчке, а «Милан» — на седьмой, набрав 49 очков.
Следить за матчем «Наполи» — «Милан» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.
Видеотрансляция матча «Наполи» — «Милан»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...