В воскресенье, 12 июля, состоится матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» на своем поле примет «Милан». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Команды идут рядом в турнирной таблице: хозяева с 51 баллом расположились на 6-й строчке, а «Милан» — на седьмой, набрав 49 очков.

Следить за матчем «Наполи» — «Милан» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Наполи» — «Милан»