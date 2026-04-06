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6 апреля, 23:42

«Наполи» выиграл у «Милана» благодаря голу Политано

Руслан Минаев
Маттео Политано забивает гол.
Фото Reuters

«Наполи» победил «Милан» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0.

На 79-й минуте гол забил Маттео Политано.

«Наполи» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии. Команда Антонио Конте набрала 65 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Неаполитанцы обошли «Милан» на два очка.

Команда Массимилиано Аллегри в последних шести матчах Серии А одержала три победы и потерпела три поражения.

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур.
06 апреля, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
1:0
Милан

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ФК Милан
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
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