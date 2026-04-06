«Наполи» выиграл у «Милана» благодаря голу Политано

«Наполи» победил «Милан» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0.

На 79-й минуте гол забил Маттео Политано.

«Наполи» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии. Команда Антонио Конте набрала 65 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Неаполитанцы обошли «Милан» на два очка.

Команда Массимилиано Аллегри в последних шести матчах Серии А одержала три победы и потерпела три поражения.