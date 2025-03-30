Гол Лукаку принес «Наполи» победу над «Миланом»
«Наполи» на своем поле обыграл «Милан» в матче 30-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 2-й минуте открыл Маттео Политано. Спустя 17 минут преимущество хозяев удвоил Ромелу Лукаку.
На 69-й минуте форвард гостей Сантьяго Хименес не реализовал пенальти. «Милан» сумел отыграть один мяч в концовке — на 84-й минуте забил Лука Йович.
«Наполи» (64 очка) остается на втором месте в серии А. Команда Антонио Конте отстает от лидирующего «Интера» на три очка.
«Милан» (47) идет девятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|10
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|28
|
2
|Интер
|10
|8
|1
|1
|26-13
|25
|
3
|Рома
|10
|7
|3
|0
|28-10
|24
|
4
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|10
|7
|2
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|18-8
|23
|
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|1
|21-12
|21
|
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|20
|
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|2
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|
8
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|10
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|2
|4
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|14
|
9
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|10
|4
|2
|4
|14-13
|14
|
10
|Торино
|10
|4
|1
|5
|14-16
|13
|
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|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|
12
|Кальяри
|10
|4
|1
|5
|9-15
|13
|
13
|Аталанта
|10
|3
|2
|5
|16-20
|11
|
14
|Лечче
|10
|3
|0
|7
|11-21
|9
|
15
|Фиорентина
|10
|2
|2
|6
|15-23
|8
|
16
|Парма
|10
|2
|2
|6
|8-15
|8
|
17
|Сассуоло
|10
|2
|2
|6
|16-26
|8
|
18
|Монца
|10
|2
|1
|7
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|7
|
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|Удинезе
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|31.10
|17:00
|Болонья – Монца
|2 : 1
|31.10
|20:00
|Удинезе – Рома
|2 : 5
|31.10
|22:45
|Милан – Интер
|3 : 1
|1.11
|14:30
|Комо – Венеция
|1 : 0
|1.11
|17:00
|Фрозиноне – Торино
|2 : 0
|1.11
|17:00
|Лацио – Кальяри
|2 : 1
|1.11
|20:00
|Лечче – Дженоа
|1 : 2
|1.11
|22:45
|Ювентус – Наполи
|2 : 0
|2.11
|20:30
|Сассуоло – Фиорентина
|2 : 4
|2.11
|22:45
|Аталанта – Парма
|0 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|8
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|8
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|8
|1
|1
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