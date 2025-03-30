Гол Лукаку принес «Наполи» победу над «Миланом»

«Наполи» на своем поле обыграл «Милан» в матче 30-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл Маттео Политано. Спустя 17 минут преимущество хозяев удвоил Ромелу Лукаку.

На 69-й минуте форвард гостей Сантьяго Хименес не реализовал пенальти. «Милан» сумел отыграть один мяч в концовке — на 84-й минуте забил Лука Йович.

«Наполи» (64 очка) остается на втором месте в серии А. Команда Антонио Конте отстает от лидирующего «Интера» на три очка.

«Милан» (47) идет девятым в турнирной таблице.