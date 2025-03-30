Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Гол Лукаку принес «Наполи» победу над «Миланом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Наполи» — «Милан».
Фото Reuters

«Наполи» на своем поле обыграл «Милан» в матче 30-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл Маттео Политано. Спустя 17 минут преимущество хозяев удвоил Ромелу Лукаку.

На 69-й минуте форвард гостей Сантьяго Хименес не реализовал пенальти. «Милан» сумел отыграть один мяч в концовке — на 84-й минуте забил Лука Йович.

«Наполи» (64 очка) остается на втором месте в серии А. Команда Антонио Конте отстает от лидирующего «Интера» на три очка.

«Милан» (47) идет девятым в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
30 марта 2025, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:1
Милан

Источник: Таблица серии А
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
«Это не вопрос денег. Дело в уважении». Кучеров впервые объяснил, почему запросил обмен из «Тампы»
Yamaha отказалась ехать в Катар, гольфисты пропускают турниры. Война в Иране снова бьет по спорту
Популярное видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» победил «Удинезе» в серии А

«Лацио» — «Торино»: онлайн-трансляция матча серии A
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16
 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17
 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.10 17:00 Болонья – Монца 2 : 1
31.10 20:00 Удинезе – Рома 2 : 5
31.10 22:45 Милан – Интер 3 : 1
1.11 14:30 Комо – Венеция 1 : 0
1.11 17:00 Фрозиноне – Торино 2 : 0
1.11 17:00 Лацио – Кальяри 2 : 1
1.11 20:00 Лечче – Дженоа 1 : 2
1.11 22:45 Ювентус – Наполи 2 : 0
2.11 20:30 Сассуоло – Фиорентина 2 : 4
2.11 22:45 Аталанта – Парма 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
П
Хуан Миранда
Хуан Миранда

Болонья

 5
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 8 1 3
Кристиан Торстведт
Кристиан Торстведт

Сассуоло

 8 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости