«Наполи» обыграл «Милан» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Наполи» победил «Милан» в 1/2 финала Суперкубка Италии — 2:0. Матч прошел на арене «Стадион Университета Короля Сауда» в Эр-Рияде.

Голы за команду из Неаполя забили Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хейлунн (63-я минута).

«Наполи» в четвертый раз вышел в финал Суперкубка Италии. За титул команда поборется с победителем матча «Болонья» — «Интер», который пройдет 19 декабря.

«Милан» ранее вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала. В чемпионате страны команда занимает второе место с 32 очками.