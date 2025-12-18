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18 декабря 2025, 23:57

«Наполи» обыграл «Милан» и вышел в финал Суперкубка Италии

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Reuters

«Наполи» победил «Милан» в 1/2 финала Суперкубка Италии — 2:0. Матч прошел на арене «Стадион Университета Короля Сауда» в Эр-Рияде.

Голы за команду из Неаполя забили Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хейлунн (63-я минута).

«Наполи» в четвертый раз вышел в финал Суперкубка Италии. За титул команда поборется с победителем матча «Болонья» — «Интер», который пройдет 19 декабря.

«Милан» ранее вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала. В чемпионате страны команда занимает второе место с 32 очками.

Суперкубок Италии. 1/2 финала.
18 декабря 2025, 22:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Наполи
2:0
Милан
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ФК Милан
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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