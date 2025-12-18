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18 декабря 2025, 19:00

«Наполи» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Италии

«Наполи» и «Милан» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии 18 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Милан» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии в четверг, 18 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Наполи» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Суперкубок Италии. 1/2 финала.
18 декабря 2025, 22:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Наполи
2:0
Милан

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«Милан» — победитель Суперкубка Италии 2024. С 2023 года в турнире участвуют четыре команды: чемпион и вице-чемпион Серии А, обладатель и финалист Кубка Италии.

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Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
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