«Наполи» и «Милан» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии 18 декабря

«Наполи» и «Милан» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии в четверг, 18 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Наполи» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Суперкубок Италии. 1/2 финала.

18 декабря 2025, 22:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«Милан» — победитель Суперкубка Италии 2024. С 2023 года в турнире участвуют четыре команды: чемпион и вице-чемпион Серии А, обладатель и финалист Кубка Италии.