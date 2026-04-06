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6 апреля, 18:45

«Наполи» — «Милан»: трансляция матча чемпионата Италии, где смотреть

«Наполи» и «Милан» встретятся в 31-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Наполи» и «Милан» встретятся в матче 31-го тура итальянской серии А в понедельник, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Наполи» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур.
06 апреля, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
1:0
Милан

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 30 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 62 очка, «Милан» — 63 очка. В предыдущем матче «Наполи» победил «Кальяри» со счетом 1:0, а «Милан» обыграл «Торино» со счетом 3:2.

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Футбол
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
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