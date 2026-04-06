«Наполи» и «Милан» встретятся в матче 31-го тура итальянской серии А в понедельник, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Наполи» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур.

06 апреля, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 30 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 62 очка, «Милан» — 63 очка. В предыдущем матче «Наполи» победил «Кальяри» со счетом 1:0, а «Милан» обыграл «Торино» со счетом 3:2.