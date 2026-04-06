«Наполи» — «Милан»: трансляция матча чемпионата Италии, где смотреть
«Наполи» и «Милан» встретятся в 31-го тура чемпионата Италии
«Наполи» и «Милан» встретятся в матче 31-го тура итальянской серии А в понедельник, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 21.45 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры «Наполи» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
В 30 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 62 очка, «Милан» — 63 очка. В предыдущем матче «Наполи» победил «Кальяри» со счетом 1:0, а «Милан» обыграл «Торино» со счетом 3:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
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|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Комо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ювентус
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|0
|0
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0
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|0-0
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8
|Болонья
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|0
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|0-0
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9
|Лацио
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|0
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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