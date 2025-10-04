Футбол
Сегодня, 03:45

«Наполи» лидирует в гонке за Майну. Неаполитанцы планируют подписать игрока «МЮ» зимой

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Наполи». Неаполитанский клуб лидирует в борьбе за подписание полузащитника в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Майну провел 5 матчей и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Кобби Майну
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Гол Пинамонти принес «Сассуоло» победу над «Вероной»
