«Наполи» лидирует в гонке за Майну. Неаполитанцы планируют подписать игрока «МЮ» зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Наполи». Неаполитанский клуб лидирует в борьбе за подписание полузащитника в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Майну провел 5 матчей и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.