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14 марта, 21:55

«Наполи» обыграл «Лечче» в матче Серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Маттео Политано радуется голу в матче «Наполи» — «Лечче» (2:1).
Фото Getty Images

«Наполи» дома победил «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».

На 3-й минуте счет открыл защитник гостей Джамиль Зиберт. Затем два гола забили игроки хозяев поля Расмус Хейлунн (47-я минута) и Маттео Политано (67-я).

«Наполи» выиграл третий матч подряд. Команда с 59 очками занимает третье место в таблице Серии А. «Лечче» с 27 очками располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.
14 марта, 20:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:1
Лечче

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Источник: Таблица Серии А
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ФК Лечче
ФК Наполи
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
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11
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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15
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