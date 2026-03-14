«Наполи» обыграл «Лечче» в матче Серии А
«Наполи» дома победил «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».
На 3-й минуте счет открыл защитник гостей Джамиль Зиберт. Затем два гола забили игроки хозяев поля Расмус Хейлунн (47-я минута) и Маттео Политано (67-я).
«Наполи» выиграл третий матч подряд. Команда с 59 очками занимает третье место в таблице Серии А. «Лечче» с 27 очками располагается на 16-й строчке.
Источник: Таблица Серии А
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18
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|Дженоа – Наполи
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|Парма – Кальяри
|- : -
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