«Наполи» обыграл «Лечче» в матче Серии А

«Наполи» дома победил «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».

На 3-й минуте счет открыл защитник гостей Джамиль Зиберт. Затем два гола забили игроки хозяев поля Расмус Хейлунн (47-я минута) и Маттео Политано (67-я).

«Наполи» выиграл третий матч подряд. Команда с 59 очками занимает третье место в таблице Серии А. «Лечче» с 27 очками располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.

14 марта, 20:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

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