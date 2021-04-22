«Наполи» разгромил «Лацио»

«Наполи» дома одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии со счетом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил Лоренцо Инсинье. По одному мячу забили Маттео Политано, Дрис Мертенс и Виктор Осимен.

Для Мертенса гол стал 102-м в серии А за «Наполи», он повторил клубный рекорд Антонио Войяка.

У гостей голы забили Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич.

«Наполи» идет на пятом месте в турнирной таблице с 63 очками. «Лацио» с 58 очками на 6-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Наполи» — «Лацио» — 5:2 (2:0)

Голы: Инсинье, 7 — с пенальти (1:0). Политано, 12 (2:0). Инсинье, 53 (3:0). Мертенс, 65 (4:0). Иммобиле, 70 (4:1). Милинкович-Савич, 74 (4:2). Осимен, 80 (5:2).

«Наполи»: Мерет, Манолас (Ррахмани, 71), Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 82), Бакайоко (Лоботка, 89), Руис, Мертенс (Лосано, 72), Инсинье, Политано (Осимен, 72).

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Лукас (Катальди, 58), Луис Альберто (Перейра, 64), Фарес (Лулич, 65), Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 83), Лаццари, Иммобиле (Муричи, 83), Корреа.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 6. Манолас, 15. Лукас, 29. Руис, 42. Мертенс, 45+1. Иммобиле, 48. Ди Лоренцо, 73. Перейра, 75.

Судья: Ди Белло (Италия).

22 апреля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».