«Наполи» по пенальти проиграл «Комо» в Кубке Италии

«Наполи» проиграл «Комо» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:1 (серия пенальти — 6:7).

Полузащитник «Комо» Мартин Батурина в конце первого тайма реализовал пенальти и открыл счет. Сразу после перерыва неаполитанцы отыгрались — отличился Антонио Вергара.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Комо». У «Наполи» свои попытки не реализовали Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка.

В полуфинале Кубка Италии «Комо» встретится с «Интером».