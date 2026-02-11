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«Наполи» по пенальти проиграл «Комо» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
«Комо» против «Наполи» в Кубке Италии.
Фото Global Look Press

«Наполи» проиграл «Комо» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:1 (серия пенальти — 6:7).

Полузащитник «Комо» Мартин Батурина в конце первого тайма реализовал пенальти и открыл счет. Сразу после перерыва неаполитанцы отыгрались — отличился Антонио Вергара.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Комо». У «Наполи» свои попытки не реализовали Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка.

В полуфинале Кубка Италии «Комо» встретится с «Интером».

Кубок Италии. 1/4 финала.
10 февраля, 23:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
1:1
Комо

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Футбол
ФК Комо
ФК Наполи
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 Интер 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лечче 1 1 0 0 2-0 3
4
 Наполи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Аталанта 1 1 0 0 2-1 3
6
 Милан 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кальяри 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ювентус 1 1 0 0 1-0 3
9
 Лацио 1 1 0 0 1-0 3
10
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
11
 Комо 1 0 1 0 1-1 1
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 Сассуоло 1 0 0 1 1-2 0
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16
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28.08 21:45 Милан – Венеция - : -
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне - : -
29.08 19:30 Монца – Удинезе - : -
29.08 19:30 Сассуоло – Торино - : -
29.08 21:45 Ювентус – Парма - : -
30.08 19:30 Наполи – Комо - : -
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