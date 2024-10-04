Гол и две передачи Лукаку помогли «Наполи» обыграть «Комо» в домашнем матче серии А
«Наполи» одержал победу над «Комо» в домашнем матче 7-го тура серии А — 3:1.
В составе неаполитанцев голы забили Скотт Мактоминей (ассист Лукаку), Ромелу Лукаку и Давид Нерес (с передачи Лукаку). У «Комо» отличился Габриэль Стрефецца.
Команда Антонио Конте идет на первом месте в таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. «Комо» располагается на десятой строчке, имея в активе 8 баллов.
В следующем матче «Наполи» встретится в гостях с «Эмполи» 20 октября, а «Комо» днем ранее примет «Парму».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|- : -
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|- : -
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1
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