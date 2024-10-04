Гол и две передачи Лукаку помогли «Наполи» обыграть «Комо» в домашнем матче серии А

«Наполи» одержал победу над «Комо» в домашнем матче 7-го тура серии А — 3:1.

В составе неаполитанцев голы забили Скотт Мактоминей (ассист Лукаку), Ромелу Лукаку и Давид Нерес (с передачи Лукаку). У «Комо» отличился Габриэль Стрефецца.

Команда Антонио Конте идет на первом месте в таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. «Комо» располагается на десятой строчке, имея в активе 8 баллов.

В следующем матче «Наполи» встретится в гостях с «Эмполи» 20 октября, а «Комо» днем ранее примет «Парму».