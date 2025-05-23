«Наполи» — «Кальяри»: трансляция матча серии А начнется в 21.45 мск

«Наполи» сыграет с «Кальяри» в 38-м туре чемпионата Италии в пятницу, 23 мая. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей за чемпионство в серии А. Ключевые события противостояния «Наполи» — «Кальяри» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию переклички игр за золото в итальянском чемпионате в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.

23 мая 2025, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

В последнем туре определится чемпион серии А. На титул претендуют «Наполи» и «Интер».

По итогам 37-х туров серии А «Наполи» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Кальяри» с 36 баллами идет на 14-й строчке чемпионата Италии.