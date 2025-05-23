«Наполи» — «Кальяри»: трансляция матча серии А начнется в 21.45 мск
«Наполи» сыграет с «Кальяри» в 38-м туре чемпионата Италии в пятницу, 23 мая. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей за чемпионство в серии А. Ключевые события противостояния «Наполи» — «Кальяри» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию переклички игр за золото в итальянском чемпионате в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
В последнем туре определится чемпион серии А. На титул претендуют «Наполи» и «Интер».
По итогам 37-х туров серии А «Наполи» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Кальяри» с 36 баллами идет на 14-й строчке чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Интер
|5
|4
|1
|0
|15-8
|13
|
3
|Лацио
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
4
|Кальяри
|5
|4
|0
|1
|5-2
|12
|
5
|Комо
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
6
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
7
|Сассуоло
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
8
|Ювентус
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
10
|Наполи
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
11
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
12
|Лечче
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
13
|Удинезе
|5
|1
|1
|3
|8-11
|4
|
14
|Торино
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
15
|Монца
|5
|1
|1
|3
|8-12
|4
|
16
|Фиорентина
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
17
|Болонья
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Парма
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|
19
|Дженоа
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
20
|Венеция
|5
|0
|0
|5
|4-13
|0
|18.09
|21:45
|Монца – Сассуоло
|2 : 1
|19.09
|16:00
|Болонья – Торино
|1 : 1
|19.09
|16:00
|Удинезе – Кальяри
|0 : 1
|19.09
|19:00
|Рома – Интер
|2 : 2
|19.09
|21:45
|Венеция – Лацио
|0 : 2
|20.09
|13:30
|Фиорентина – Наполи
|- : -
|20.09
|16:00
|Фрозиноне – Комо
|- : -
|20.09
|16:00
|Парма – Дженоа
|- : -
|20.09
|19:00
|Ювентус – Аталанта
|- : -
|20.09
|21:45
|Милан – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|
|
Густаво Варела
Монца
|4
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|4
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|
|
Джанлука Бузио
Венеция
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Хоан Васкес
Дженоа
|4
|0
|0
|
|
Йоэль Шингтьенн
Венеция
|5
|0
|3
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|3
|0
|2