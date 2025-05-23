«Наполи» и «Интер» сыграют параллельные матчи в 38-м туре серии А

Заключительный, 38-й тур итальянской серии А начнется матчами двух претендентов на чемпионство в пятницу, 23 мая. «Наполи» и «Интер» встретятся с «Кальяри» и «Комо» соответственно.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня серии А. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Перекличку матчей «Наполи» и «Интера» покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Отдельно игру «Наполи» — «Кальяри» покажет канал «Матч! Футбол 1», а «Комо» — «Интер» — «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.

23 мая 2025, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.

23 мая 2025, 21:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии и опережает «Интер» на одно очко. При равенстве очков команды сыграют дополнительный, так называемый золотой матч.