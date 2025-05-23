«Наполи» — «Кальяри» и «Комо» — «Интер»: онлайн-трансляция матчей серии А
Заключительный, 38-й тур итальянской серии А начнется матчами двух претендентов на чемпионство в пятницу, 23 мая. «Наполи» и «Интер» встретятся с «Кальяри» и «Комо» соответственно.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня серии А. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матч-центре на нашем сайте.
Перекличку матчей «Наполи» и «Интера» покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.
Отдельно игру «Наполи» — «Кальяри» покажет канал «Матч! Футбол 1», а «Комо» — «Интер» — «Матч! Футбол 2».
«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии и опережает «Интер» на одно очко. При равенстве очков команды сыграют дополнительный, так называемый золотой матч.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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|0
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|0-0
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0
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|0-0
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8
|Болонья
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0
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|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0-0
|0
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16
|Дженоа
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|00:00
|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -