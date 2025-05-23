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23 мая 2025, 20:00

«Наполи» — «Кальяри» и «Комо» — «Интер»: онлайн-трансляция матчей серии А

«Наполи» и «Интер» сыграют параллельные матчи в 38-м туре серии А
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Заключительный, 38-й тур итальянской серии А начнется матчами двух претендентов на чемпионство в пятницу, 23 мая. «Наполи» и «Интер» встретятся с «Кальяри» и «Комо» соответственно.

Ромелу Лукаку и&nbsp;Генрих Мхитарян.«Комо» — «Интер», «Наполи» — «Кальяри». Онлайн-трансляция матчей за золото в серии А

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня серии А. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Перекличку матчей «Наполи» и «Интера» покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Отдельно игру «Наполи» — «Кальяри» покажет канал «Матч! Футбол 1», а «Комо» — «Интер» — «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.
23 мая 2025, 21:45. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:0
Кальяри
Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.
23 мая 2025, 21:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
0:2
Интер

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии и опережает «Интер» на одно очко. При равенстве очков команды сыграют дополнительный, так называемый золотой матч.

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Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
ФК Комо
ФК Наполи
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«Комо» — «Интер»: трансляция матча серии А начнется в 21.45 мск

«Наполи» и «Интер» назвали составы на матчи 38-го тура серии А, в котором определится чемпион Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
23.08 00:00 Венеция – Лечче - : -
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