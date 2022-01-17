«Наполи» иронично отреагировал на нулевую ничью «Интера» и «Аталанты»

«Наполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 0:0.

После матча пресс-служба «Наполи» в Twitter иронично отреагировала на результат встречи.

«Клуб хотел бы поздравить «Аталанту» и «Интер» с интересной и довольно зрелищной игрой», — говорится в сообщении.

В случае победы в ближайшем матче «Наполи» против «Болоньи» неаполитанцы сократят отставание от лидирующего «Интера» на четыре очка.