«Наполи» интересуется нападающим ПСВ Ноа Лангом

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Ноа Ланг может перейти в «Наполи», информирует журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что клубы планируют начать переговоры уже на этой неделе. Среди других трансферных целей «Наполи» полузащитник сборной Швейцарии и «Болоньи» Дан Ндой и вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Условия контракта с Ндойем уже согласованы, однако клубы еще не обсуждали детали возможной сделки.

В клубном сезоне-2024/25 Ланг забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 44 матчах. На счету Ндойя 9 голов и 6 голевых передач в 41 матче, а у Санчо — 5 голов и 10 ассистов в 42 матчах.