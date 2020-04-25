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«Наполи» интересуется Мойзе Кином

14:15

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин входит в сферу интересов «Наполи», сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы рассматривают 20-летнего форварда в качестве возможной замены Аркадиушу Милику и Дрису Мертенсу, которые могут покинуть команду. Ранее сообщалось, что в Кине заинтересованы «Рома» и «Интер».

На счету Кина 1 гол и 2 результативных передачи в 26 матчах за «Эвертон» в сезоне-2019/20, в основном футболист выходил на поле со скамейки запасных. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 25 миллионов евро. «Эвертон» купил игрока у «Ювентуса» летом 2019 года за 27,5 миллиона евро.

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