«Наполи» интересуется Кивером из «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Якуб Кивер может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 25-летнего поляка претендует «Наполи». При этом неаполитанцы хотят, чтобы лондоский клуб снизил цену на игрока до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Кивер провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.