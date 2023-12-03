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Сегодня, 20:45

«Наполи» — «Интер»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

«Наполи» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии по футболу 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Global Look Press

«Наполи» сыграет с «Интером» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры будет доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт».

Команда из Неаполя занимает 4-е место в турнирной таблице серии А с 24 очками. Черно-синие набрали 32 балла и располагаются на 2-й строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
03 дек, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Интер

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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«Фиорентина» разгромила «Салернитану», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
6
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
7
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
 - : -
3.12 22:45
Наполи – Интер
 - : -
4.12 22:45
Торино – Аталанта
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
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