«Наполи» и Мерет продлили контракт до 2027 года

«Наполи» объявил о продлении контракта с вратарем Алексом Меретом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

28-летний итальянец выступает за клуб с 2018 года.

Голкипер провел за неаполитанцев 212 матчей, в 73 из них отстояв на ноль. В составе клуба Мерет дважды становился чемпионом Италии и один раз — обладателем Кубка страны.