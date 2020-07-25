«Наполи» и «Марсель» претендуют на Бога

«Наполи» и «Марсель» заинтересованы в полузащитнике «Сассуоло» Жереми Бога, сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, неаполитанцы уже готовы предложить за 23-летнего ивуарийца 25 миллионов евро, в то время как «Марселю» нужно продать игроков, чтобы выделить деньги на трансферы.

В сезоне-2019/20 Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.