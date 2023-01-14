«Наполи» и «Фиорентина» могут обменяться голкиперами

«Наполи» и «Фиорентина» ведут переговоры о возможном обмене вратарями.

Как сообщает Sky Sport, Пьерлуиджи Голлини может перебраться в стан неаполитанцев, а в обратном направлении — Сальваторе Сиригу. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» располагается на 9-й строчке с 23 очками.