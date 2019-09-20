«Наполи» хочет продлить контракт с Миликом

«Наполи» начал переговоры о подписании нового контракта с нападающим Аркадиушем Миликом. Нынешнее соглашение 25-летнего поляка истекает летом 2021 года, сообщает Corriere dello Sport.

Милик выступает за «Наполи» с 2018 года. В минувшем сезоне форвард провел 54 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.

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