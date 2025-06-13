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«Наполи» хочет подписать Лукку из «Удинезе»

«Наполи» намерен завершить сделку по переходу нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, личные условия соглашения с 24-летним итальянцем согласованы, осталось договориться с «Удинезе». Планируется, что встреча представителей клубов серии А пройдет на следующей неделе.

В сезоне-2024/25 Лукка в 36 матчах за «Удинезе» забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Интер» не получал предложений по трансферу Чалханоглу

Источник: клуб серии А рассматривает кандидатуру Альмейды
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 1 0 18-8 16
2
 Лацио 6 5 1 0 11-4 16
3
 Рома 6 4 2 0 14-3 14
4
 Кальяри 6 4 1 1 6-3 13
5
 Милан 6 3 3 0 11-5 12
6
 Ювентус 6 3 2 1 9-5 11
7
 Комо 6 3 2 1 9-6 11
8
 Наполи 6 3 1 2 10-6 10
9
 Фрозиноне 6 3 1 2 9-7 10
10
 Аталанта 6 3 0 3 8-8 9
11
 Сассуоло 6 2 2 2 10-10 8
12
 Торино 6 2 1 3 7-9 7
13
 Лечче 6 2 0 4 6-12 6
14
 Болонья 6 1 2 3 5-7 5
15
 Парма 6 1 1 4 4-10 4
16
 Удинезе 6 1 1 4 9-13 4
17
 Дженоа 6 1 1 4 5-11 4
18
 Монца 6 1 1 4 9-15 4
19
 Фиорентина 6 1 1 4 7-14 4
20
 Венеция 6 0 0 6 5-16 0
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16.10 21:45 Фрозиноне – Сассуоло - : -
17.10 16:00 Венеция – Наполи - : -
17.10 19:00 Болонья – Интер - : -
17.10 21:45 Рома – Дженоа - : -
18.10 13:30 Удинезе – Лечче - : -
18.10 16:00 Фиорентина – Комо - : -
18.10 19:00 Милан – Аталанта - : -
18.10 21:45 Ювентус – Лацио - : -
19.10 19:30 Монца – Кальяри - : -
19.10 21:45 Парма – Торино - : -
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Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Романо Шмид
Романо Шмид

Фрозиноне

 3
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 5 1 2
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6 1 1
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