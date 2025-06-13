«Наполи» хочет подписать Лукку из «Удинезе»

«Наполи» намерен завершить сделку по переходу нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, личные условия соглашения с 24-летним итальянцем согласованы, осталось договориться с «Удинезе». Планируется, что встреча представителей клубов серии А пройдет на следующей неделе.

В сезоне-2024/25 Лукка в 36 матчах за «Удинезе» забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.