«Наполи» хочет подписать Лукку из «Удинезе»
«Наполи» намерен завершить сделку по переходу нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, личные условия соглашения с 24-летним итальянцем согласованы, осталось договориться с «Удинезе». Планируется, что встреча представителей клубов серии А пройдет на следующей неделе.
В сезоне-2024/25 Лукка в 36 матчах за «Удинезе» забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|6
|5
|1
|0
|18-8
|16
|
2
|Лацио
|6
|5
|1
|0
|11-4
|16
|
3
|Рома
|6
|4
|2
|0
|14-3
|14
|
4
|Кальяри
|6
|4
|1
|1
|6-3
|13
|
5
|Милан
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|
6
|Ювентус
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|
7
|Комо
|6
|3
|2
|1
|9-6
|11
|
8
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
9
|Фрозиноне
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|
10
|Аталанта
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Сассуоло
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|
12
|Торино
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Лечче
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
14
|Болонья
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
16
|Удинезе
|6
|1
|1
|4
|9-13
|4
|
17
|Дженоа
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|
18
|Монца
|6
|1
|1
|4
|9-15
|4
|
19
|Фиорентина
|6
|1
|1
|4
|7-14
|4
|
20
|Венеция
|6
|0
|0
|6
|5-16
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.10
|21:45
|Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.10
|16:00
|Венеция – Наполи
|- : -
|17.10
|19:00
|Болонья – Интер
|- : -
|17.10
|21:45
|Рома – Дженоа
|- : -
|18.10
|13:30
|Удинезе – Лечче
|- : -
|18.10
|16:00
|Фиорентина – Комо
|- : -
|18.10
|19:00
|Милан – Аталанта
|- : -
|18.10
|21:45
|Ювентус – Лацио
|- : -
|19.10
|19:30
|Монца – Кальяри
|- : -
|19.10
|21:45
|Парма – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|
|
Густаво Варела
Монца
|4
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|4
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|
|
Романо Шмид
Фрозиноне
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|5
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|5
|1
|0
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