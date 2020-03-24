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«Наполи» хочет подписать форварда «Лацио» Иммобиле

11:29

«Наполи» претендует на нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы являются главными претендентами в борьбе за 30-летнего форварда, несмотря на интерес других клубов, в том числе «Интера» и «Милана».

На счету Иммобиле 30 голов и 7 результативных передач в 33 матчах за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

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