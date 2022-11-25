«Наполи» хочет бесплатно подписать Траоре

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который летом 2023 года станет свободным агентом, может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, «Наполи» планируют усилить атакующую линию. Итальянскую команду привлекает возможность подписать испанского футболиста в качестве свободного агента.

26-летний испанец является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел за «Вулверхэмптон» 14 матчей и забил два мяча.