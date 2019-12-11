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«Наполи» готов заплатить 13 миллионов евро за полузащитника «Вероны»

14:56
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«Наполи» готов приобрести защитника «Вероны» Софьяна Амрабата. Клуб из Неаполя готов заплатить за 23-летнего марокканца 13 миллионов евро плюс бонусы, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Амрабат» перешел в «Верону» в 2018 году из «Фейеноорда». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в серии А.

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