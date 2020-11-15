«Наполи» готов выкупить Бакайоко у «Челси»
Полузащитник Темуе Бакайоко, принадлежащий «Челси», может остаться в «Наполи» по завершении аренды. В итальянском клубе хотят выкупить права на 26-летнего француза, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Между «Наполи» и «Челси» нет письменной договоренности о возможности будущего трансфера, однако существует джентльменское соглашение, согласно которому Бакайоко может стать игроком команды Дженнаро Гаттузо на постоянной основе за 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне серии А 26-летний полузащитник провел за «Наполи» четыре матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.