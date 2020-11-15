Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Наполи» готов выкупить Бакайоко у «Челси»

18:12
Теги:

Полузащитник Темуе Бакайоко, принадлежащий «Челси», может остаться в «Наполи» по завершении аренды. В итальянском клубе хотят выкупить права на 26-летнего француза, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Между «Наполи» и «Челси» нет письменной договоренности о возможности будущего трансфера, однако существует джентльменское соглашение, согласно которому Бакайоко может стать игроком команды Дженнаро Гаттузо на постоянной основе за 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серии А 26-летний полузащитник провел за «Наполи» четыре матча.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир