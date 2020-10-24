«Наполи» готов продлить контракт с Гаттузо
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли сообщил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Нынешнее соглашение с 42-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2021 года.
— Мы очень довольны проделанной им работой как на поле, так и за его пределами, — сказал Джунтоли в эфире радио Kiss Kiss Napoli. — Он полностью поддержал наше дело, придя в деликатный момент, когда дела шли не очень хорошо, но он помог нам найти правильный путь и начать все заново на отличном уровне. Дженнаро счастлив здесь, и можно найти соглашение о продлении.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.