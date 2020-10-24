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«Наполи» готов продлить контракт с Гаттузо

07:50
Дженнаро Гаттузо. Фото Instagram
Дженнаро Гаттузо. Фото Instagram
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли сообщил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Нынешнее соглашение с 42-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2021 года.

— Мы очень довольны проделанной им работой как на поле, так и за его пределами, — сказал Джунтоли в эфире радио Kiss Kiss Napoli. — Он полностью поддержал наше дело, придя в деликатный момент, когда дела шли не очень хорошо, но он помог нам найти правильный путь и начать все заново на отличном уровне. Дженнаро счастлив здесь, и можно найти соглашение о продлении.

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