«Наполи» готов продать Милика за 50 миллионов евро

«Наполи» готов расстаться с нападающим Аркадиушем Миликом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы согласны продать 26-летнего поляка за 50 миллионов евро в летнее трансферное окно, поскольку раньше клуб столкнулся с проблемами в переговорах по продлению контракта с футболистом. Нынешний контракт Милика с «Наполи» действует до лета 2021 года. Сообщается, что в форварде заинтересованы «Интер» и «Милан».

В сезоне-2019/20 на счету Милика 12 голов в 22 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость польского форварда в 40 миллионов евро.